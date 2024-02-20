2024-02-20 18:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

قال رئيس الأركان الإيراني محمد باقري إن الانتخابات في بلاده، تستعرض «الديمقراطية الحقيقية في العالم» وذلك على بعد عشرة أيام من الانتخابات التشريعية التي تبدأ حملتها الخميس، في وقت لم تظهر مؤشرات على قدرة الأطراف السياسية على إقناع الإيرانيين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع. ويصرّ كبار المسؤولين الإيرانيين، على رأسهم صاحب كلمة الفصل، علي خامنئي على […]

ظهرت المقالة رئيس الأركان الإيراني: انتخاباتنا تستعرض الديمقراطية الحقيقية في العالم أولاً على ايرث نيوز.