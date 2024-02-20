بموجب اتفاق رسمي.. الزراعة توضح آلية التعاون مع لبنان وسوريا والأردن

2024-02-20 18:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - نور الزيديأوضحت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، آلية التعاون الزراعي بموجب الاتفاقية التي وقعها العراق، العام الماضي، مع سوريا والأردن ولبنان.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اتفاقية التعاون الزراعي الرباعي التي جمعت العراق وسوريا والأردن ولبنان والتي تم توقيعها السنة الماضية، هي اتفاقية جامعة لسوق واسعة تخدم جميع الدول الأعضاء في حالات الشح ونستطيع أن نستورد أي بضاعة أو محاصيل زراعية مع إعفاءات كمركية كاملة، وكذلك تصدير الفائض من محاصيلنا الزراعية إلى أسواق هذه الدول وبالتالي هي أشبه بسوق مشتركة تجمع بين هذه الدول وتخدم جميع الدول وتحقق مصالحها".وأضاف الخزاعي، أنه "خلال اليومين الماضيين تم توقيع اتفاقية أخرى للتعاون الزراعي الثنائي بين العراق ولبنان أيضا أخذت بنظر الاعتبار فتح أسواق البلدين أمام محاصيل البلد الآخر، والعراق هو مستورد لعدد من المحاصيل الزراعية من لبنان والجانب اللبناني أبدى رغبته في استيراد جزء من هذه المحاصيل لا سيما الأسمدة والأعلاف التي تستورد من دول أخرى ولربما تكون بأسعار أعلى، وأيضا استيراد التمور والطماطم والبطاطا والبصل في حالات الذروة".