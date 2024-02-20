شركة المنتجات تنبه لتوزيع وجبة جديدة من النفط الأبيض

2024-02-20 18:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعدعت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الثلاثاء، المواطنين في محافظة بغداد إلى الإسراع في التسجيل على البطاقة الإلكترونية النفطية، فيما نبهت لقرب توزيع وجبة جديدة من النفط الأبيض.وذكر بيان للشركة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "شركة توزيع المنتجات النفطية/ هيئة توزيع بغداد، تدعو المواطنين في محافظة بغداد، إلى الإسراع في التسجيل على البطاقة الإلكترونية النفطية، عن طريق تطبيق كي الخاص بمصرف الرافدين".وأضافت، أنه "سيتم قريباً المباشرة بتوزيع مادة النفط الأبيض بموجب تلك البطاقة"، مبينة، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة والشركة، باعتماد الدفع الإلكتروني بدلاً من التعامل النقدي أو الورقي، انسجاماً مع خطط الحكومة في هذا الإطار".