العراق وليبيا يبحثان التعاون الاقتصادي بين البلدين

2024-02-20 18:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث القائم بالأعمال المؤقت لسفارة جمهورية العراق لدى دولة ليبيا أحمد الصحاف مع رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، اليوم الثلاثاء، التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.وقال بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القائم بالأعمال المؤقت لسفارة جمهورية العراق لدى دولة ليبيا أحمد الصحاف التقى مع رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين جمهورية العراق ودولة ليبيا، وعبر الصحاف عن رغبة العراق في الاستثمار الاقتصادي والتجاري وإيجاد مساحات مشتركة بين غرفتي التجارة في البلدين ومدى إمكانية إيجاد الفرص الاقتصادية التي تخدم المصالح المشتركة، مؤكداً على أهميَّة تسهيل منح سمات السفر لرجال الأعمال والمستثمرين من البلدين الشقيقين".وتابع البيان، أن "الرعيض، عبر عن رغبته في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مُشيراً إلى وجود إرادة جادة من قبل اتحاد الغرف التجارية للتعاون الاقتصادي وتسهيل فرص استثمار رجال الأعمال العراقيين في ليبيا، مؤكداً استعداده لزيارة العراق والمشاركة في مؤتمر العمل العربي الذي تستضيفه بغداد خلال الفترة المقبلة".