فوز مثير لمنتخبنا السلوي على نظيره الفلسطيني في كأس بيروت

2024-02-20 18:54:03 - المصدر: واع

بغداد - واعحقق منتخب العراق بكرة السلة فوزا مثيراً على نظيره الفلسطيني بنتيجة 71-67 في بطولة كأس بيروت.وبهذا الفوز، أنهى المنتخب مشواره في كأس بيروت التي تقام بإشراف الاتحاد اللبناني لكرة السلة برصيد 5 نقاط من خلال فوزين وهزيمة واحدة، مقابل فوز وخسارتين للمنتخب الفلسطيني.وكانت بداية المباراة متقاربة مع أفضلية للمنتخب الفلسطيني طوال الربع الأول باستثناء الثواني الأخيرة التي شهدت تسجيل ديماريو مايفيلد ثلاثيتين متتاليتين منحت المنتخب العراقي التقدم.وكان هذا التقدم الأول لرجال المدرب الصربي ميلان سيربيتش، ليتكرّر الأمر في الربع الثاني.إلا أن المنتخب الفلسطيني عاد للتقدم بـ23-18، ليردّ "أسود الرافدين" بالتعادل 23-23 ما اضطر الكرواتي لوانيس ديامانتاكوس المدير الفني للمنتخب الفلسطيني إلى طلب "تايم" اوت" لكن من دون النجاح بإيقاف تألق ديماريو مايفيلد الذي سجل 5 ثلاثيات ساهمت بتقدم العراق 31-29 بنهاية الشوط الأول للمباراة.واستمرت المباراة متقاربة في الربع الثالث وأضاف كل منتخب 20 نقطة 49-47 للعراق، قبل أن يتمكن من حسم الأمور ويفوز بالمباراة المثيرة بفارق 4 نقاط 71-67.وحقق مايفيلد 24 نقطة مع 9 متابعات و7 تمريرات حاسمة وأضاف حسان عبد الله 23 نقطة ومن المنتخب الفلسطيني سجل جمال ميالي 18 نقطة مع 7 متابعات وأضاف المجنس كالفن غودفراي 15 نقطة مع 13 متابعة.وقال لاعب منتخب العراق حسان عبد الله في تصريح صحفي: "نجحنا في تحقيق الفوز والعرض الذي قدّمناه يعكس تحسناً في مستوى اللاعبين"، معربا عن أمله "أن تكون هذه الدورة مؤشراً إيجابياً لمشاركتنا في كأس آسيا".فيما قال لاعب منتخب فلسطين تامر حبش بعد المباراة: إن "المباراة جيدة جداً ومتكافئة وكانت فرصة للتحضير لتصفيات آسيا"، موضحا، أن "هناك لاعبين سينضمون لاحقاً إلى منتخبنا ونأمل أن نقدم عروضاً افضل".