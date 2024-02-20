مقتل شخص بقصف للطائرات التركية شرق دهوك

2024-02-20 18:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في دهوك، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل مدني على الأقل بقصف نفذته طائرات تركية على قرية كافيا التابعة لقضاء عقرة شرق المحافظة.

وقال الشهود، لوكالة شفق نيوز، إن القصف أسفر عن مقتل شخص على الأقل جراء الهجوم. وبينوا، إنه لا يمكن لأحد حتى الآن الوصول إليهم بسبب خطورة المنطقة.

وأمس الاثنين، نفذت القوات الجوية التركية غارة جوية استهدفت مواقع تابعة لعناصر حزب العمال الكوردستاني في منطقة قضاء العمادية شمال دهوك".