كشف ملابسات انتحار منتسب في مكتب قائد شرطة البصرة

2024-02-20 19:00:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت قيادة شرطة محافظة البصرة، مساء اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024) عن ملابسات انتحار منتسب في مكتب قائد الشرطة.

وذكر بيان لقيادة شرطة البصرة تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبالساعة الثانية والنصف ظهر اليوم سُجل حادث انتحار المنتسب المفوض (محمد فاضل محمد علي العامري) (تولد 1983) المنسوب إلى مكتب قائد شرطة محافظة البصرة".

وبين انه "واثناء استراحة المنتسب داخل محل سكناه في قضاء شط العرب عثر عليه مصاباً بإطلاقة نارية أسفل الرقبة نافذة بواسطة بندقية كلاشينكوف".