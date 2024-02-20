2024-02-20 19:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ في السنوات الأخيرة، انتشرت فكرة أن وضع الهاتف المبلل في الأرز يمكن أن يساعد في امتصاص الرطوبة وإعادة الجهاز إلى حالته الطبيعية. ومع ذلك، حذرت شركة أبل من استخدام حبوب الأرز لتجفيف هواتف آيفون المبللة أو المغمورة في السوائل،. وأوصت الشركة بضرورة الصبر عند تعرض هاتف آيفون للماء، ونصحت بإغلاق الجهاز والإمساك به […]

ظهرت المقالة «أبل» تحذر من وضع الهواتف المبللة في الأرز.. التلف وارد أولاً على ايرث نيوز.