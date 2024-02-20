2024-02-20 19:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

سخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، من “الفرار الفوضوي” للجيش الأوكراني من مدينة أفدييفكا في شرق أوكرانيا، بعدما انسحبت منها قوات كييف الأسبوع الفائت إثر أشهر من المعارك. وقال بوتين، خلال اجتماع مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، إن “هذا الفرار الفوضوي حصل حين أصدرت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية أمرا بالانسحاب.. كان في الحقيقة هروبا بكل […]

ظهرت المقالة بوتين يسخر من الجيش الأوكراني.. وينفي نشر “أسلحة” في الفضاء أولاً على ايرث نيوز.