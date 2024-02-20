2024-02-20 19:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على متهم بقتل ثلاثة مواطنين من أسرة واحدة شرقي بغداد.وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، “بجهد امني واستخباري متميز ، تمكّنت قطعات الفرقة الأولى شرطة اتحادية بإسناد الجهد الاستخباري من إلقاء القبض على متهم قام بقتل ثلاثة مواطنين من أسرة واحدة في منطقة […]

ظهرت المقالة اعتقال متهم بقتل ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة شرقي بغداد أولاً على ايرث نيوز.