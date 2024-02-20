2024-02-20 19:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

اتخذ مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، قرارات بينها استكمال المشاريع المتلكئة منذ سنوات، وتوحيد إجراءات استيراد المركبات في المنافذ الحدودية كافة. وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز إن الأخير “ترأس اليوم، الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء، وجرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات […]

ظهرت المقالة المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء أولاً على ايرث نيوز.