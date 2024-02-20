يوم دام في شرطة ذي قار.. انتحار عنصر ومصرع وإصابة آخرين بينهم ضابط رفيع

2024-02-20 19:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، بتسجيل عدة حوادث أمنية في المحافظة، بينها انتحار منتسب أمني بسبب ديون مالية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "عنصرا أمنيا أقدم على الانتحار رميا بالرصاص بواسطة سلاح ناري نوع (مسدس) بعدما اطلق النار على نفسه اثناء الواجب في سيطرة امنية شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "دوافع انتحار المنتسب الأمني تعود لضغوط العمل، وتزايد الديون المالية التي بذمته، حيث تم نقل جثته للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ".

وتابع المصدر، كما أن "حادث سير مروع وقع على الطريق الدولي السريع الرابط بين ذي قار والعاصمة بغداد، نتيجة تصادم عجلتين، حيث أدى لمصرع عنصر أمني من الموظفين العقود الجدد، وإصابة 4 عناصر أمن آخرين بجروح بليغة بينهم ضابط برتبة عقيد ".

واضاف المصدر، ان" عناصر الأمن كانوا موفدين إلى العاصمة بغداد لإنجاز الأعمال المتعلقة بعمل قيادة الشرطة في وزارة الداخلية".