‎بالوثيقة.. الاعلام والاتصالات تقدم شكوى ضد "المركز الخبري" لاستخدامه عبارات "لا اخلاقية"

2024-02-20 19:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اظهرت وثيقة صادرة عن هيئة الاعلام والاتصالات، حصلت عليها "بغداد اليوم"، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، تقديم شكوى إلى لجنة الاستماع ضد "المركز الخبري" بسبب توجيه الإساءة واستخدامه عبارات "لا أخلاقية" تجاه المحكمة الاتحادية العليا.

ادناه نص الوثيقة:



وكان رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم العميري، قد قدم شكوى ضد قناة "المركز الخبري" على التلكرام، متهما رئيسها مصطفى كامل بانه يدير وجماعته مجموعة على الواتساب ويستخدمون عبارات لا اخلاقية.



