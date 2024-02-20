2024-02-20 19:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اتخاذ 40 قراراً خلال أربع جلسات لمجلس الوزراء تخص مختلف المشاريع الخدمية المتلكئة منذ سنوات.وقال السوداني في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، "اتخذنا بحدود 40 قراراً خلال أربع جلسات لمجلس الوزراء تخص مختلف المشاريع الخدمية المتلكئة منذ سنوات، وعلى ضوء هذه القرارات تم حل أغلب الأسباب التي توقفت بسببها المشاريع"، مؤكدا أن "من أولوية الخدمات إكمال المشاريع المتلكئة".وأضاف، انه تم "إقرار نظام الدفع الإلكتروني يعد واحداً من أهم الخطوات الإصلاحية لهذه الحكومة"، مبينا: أنه "زيارتنا إلى هولندا تأتي في إطار التحول بعلاقات العراق من علاقة التحالف الدولي إلى العلاقات الثنائية".وتابع، "زيارتنا إلى هولندا تأتي أيضاً ضمن سياق بناء شراكات اقتصادية مع كل دول العالم"، مشيرا إلى أن "الاتحاد الأوروبي أحد الوجهات المهمة للعراق في إقامة العلاقات".وبين: أن "حكومتنا بدأت بتوقيع شراكة استراتيجية ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي"، مؤكدا "اتفقنا مع إيطاليا على حل إشكالية كانت تعيق أي تعاون اقتصادي بين البلدين وهي مشكلة من عام 1985 والتي تتعلق بأحد العقود السابقة".ولفت إلى أن "دول الاتحاد الأوروبي تمتلك مؤهلات كثيرة في الجانب الاقتصادي"، مبينا انه "لمسنا في هولندا رغبة جادة في توسيع العلاقات الثنائية".وتابع: "ركزنا في مؤتمر ميونخ للأمن على ملف الانتقال بالعلاقة مع التحالف الدولي إلى العلاقات الثنائية، وبينا وجهة نظر العراق اتجاه القضية الفلسطينية وما يرتكب بحقه من جرائم إبادة"، منوها بأن "المجتمع الدولي فشل مع مؤسساته في الوقوف أمام حجم الجريمة من سلطة الاحتلال".ومضى رئيس الوزراء بالقول: "أكدنا موقفنا المبدئي في عدم توسيع الصراع وأن جذر المشكلة ما يحدث في غزة، وجددنا رفضنا بأن يكون العراق ساحة لتصفية الصراعات أو تبادل الرسائل.يتبع..