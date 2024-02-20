"المرابطات الجوالة" تغلق أهم خطوط تهريب العمالة الأجنبية من كردستان إلى بغداد

2024-02-20 19:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر امني، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، عن نجاح خطة اغلاق اغلب طرق تهريب العمالة الأجنبية من إقليم كردستان باتجاه بغداد.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، ان "تقارير أمنية من بغداد تحدثت عن بروز تهريب العمالة الأجنبية من إقليم كردستان صوب العاصمة مرورا بطرق ديالى ممن لا يحملون سمات إقامة قانونية تتيح لهم العمل والتنقل ويعدون وفق القانون العراقي مخالفين لعدة ضوابط وإجراءات"، مبينا انه "بناءً على تلك التقارير تم تشكيل مرابطات جوالة على 4 طرق رئيسية تربط ديالى بالإقليم".

وأضاف المصدر، ان "نحو 40 مخالفا من جنسيات اجنبية وعربية تم ضبطهم خلال الأسابيع الماضية من خلال المرابطات الجوالة كانوا في باصات وسيارات اجرة صغيرة في محاولة لنقلهم عبر طرق ديالى الى العاصمة بغداد"، لافتا الى ان "كل الإجراءات التحقيقية تبين بانهم لا يحملون أي سمات إقامة رسمية".

وأشار الى ان "جميع المخالفين يجري نقلهم فيما بعد الى بغداد لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومنها تسفيرهم الى بلدانهم"، مؤكدا ان "الإجراءات المشددة حول العمالة أسهمت في خفض وتيرة التهريب بمعدلات عالية في الفترة الماضية".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، امهلت السبت (15 تموز 2023)، أصحاب العمل 45 يوماً لتكييف الوضع القانوني للعمال الأجانب الذين يعملون لديهم.

وخلال هذه الفترة وما بعدها ارتفع عدد العمال الأجانب المسجلين الى اكثر من 100 ألف عامل اجنبي مسجل، من اصل اكثر من مليون عامل اجنبي في العراق حيث يبلغ متوسط راتب العمالة الأجنبية في العراق 400 الى 500 دولار.