2024-02-20 20:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

أفادت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الثلاثاء، بالإطاحة بضابط متلبسا بالرشوة في بابل. وذكرت المديرية، في بيان تلقته إيرث نيوز “بعد توفر معلومات استخبارية دقيقة من مديرية استخبارات وامن بابل التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع تفيد بوجود حالات فساد مالي واداري يقوم بها ضابط برتبة (ملازم اول)، باحد مراكز الشرطة في محافظة […]

ظهرت المقالة الاستخبارات تُطيح بضابط بتهمة الرشوة في بابل أولاً على ايرث نيوز.