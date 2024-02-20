التعادل السلبي يسيطر على كلاسيكو العراق بين الزوراء والقوة الجوية

2024-02-20 20:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ سيطر التعادل السلبي، على نتيجة مباراة الكلاسيكو بين الزوراء والقوة الجوية في دوري نجوم العراق. وأقيمت المباراة على ملعب المدينة الدولي لحساب مباريات الجولة 15 من المسابقة وسط حضور جماهيري غفير بلغ أكثر من 30 ألف متفرج. ولم يتمكن الفريقان من الوصول إلى الشباك رغم الندية والأجواء المشحونة من قبل الفريقين، لتنتهي المباراة […]

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