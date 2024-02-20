2024-02-20 20:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد وكيل الوزارة للشؤون العلمية مهدي العوادي، اليوم الثلاثاء، السعي لتعزيز تجربة مشروع توأمة المدارس دعما للخبرات الإدارية والمعرفية التي تسهم في تطوير وتعميق المسيرة التربوية، وذلك في أثناء مشاركته وعدد من القيادات الوزارية العليا ومسوؤلي الشعب في ورشة عمل بالتعاون مع مجلس الثقافة البريطاني. وأشار المكتب الإعلامي في وزارة التربية ببيان تلقته ايرث […]

ظهرت المقالة التربية: توأمة المدارس تجربة رائدة لتعزيز العناصر التعليمية بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني أولاً على ايرث نيوز.