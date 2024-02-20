2024-02-20 20:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

معتز خليللا شك في أن لكل قيادة سياسية أو سلطة حاكمة رؤيتها للمصالح واتفاقيات التعاون التي تبرمها مع أي طرف آخر، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي على حد سواء. وترتبط الظروف التي تتحكم في أي اتفاقية تقوم بها أي دولة وفقاً للظروف السياسية، والإستراتيجية والأمنية التي تعيشها أي دولة، غير أن التطورات الحاصلة في […]

ظهرت المقالة المصالح الإستراتيجية والاتفاقيات الثنائية.. هل تظل صامدة للأبد؟! أولاً على ايرث نيوز.