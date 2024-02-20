2024-02-20 20:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الدفاعات الجوية بالقاعدة الأميركية بحقل كونيكو بريف دير الزور تصدت لهجوم بمسيرات أطلقتها فصائل موالية لإيران. وأضاف المرصد أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية. وأعلنت الفصائل مسؤوليتها عن عشرات الهجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ظهرت المقالة المرصد السوري: هجوم لفصائل على القاعدة الأميركية في كونيكو أولاً على ايرث نيوز.