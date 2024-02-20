2024-02-20 20:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

قالت يوري كيم، النائبة الأولى لمساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية “نحن نقدر بشدة الدور الذي تلعبه تركيا، كما تعلمون، تركيا عضو رئيسي في حلف شمال الأطلسي. كما أشارت في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت للجهود الشخصية التي يبذلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحل المشاكل الكبرى التي ظهرت نتيجة للصراع. وقالت كيم: نحن نقدر، […]

ظهرت المقالة الخارجية الأمريكية تثمن الوساطة التركية الهادفة لعقد مفاوضات بشأن أوكرانيا أولاً على ايرث نيوز.