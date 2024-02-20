2024-02-20 20:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أوضحت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، آلية التعاون الزراعي بموجب الاتفاقية التي وقعها العراق، العام الماضي، مع سوريا والأردن ولبنان. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي في تصريح تابعته ايرث نيوز: إن “اتفاقية التعاون الزراعي الرباعي التي جمعت العراق وسوريا والأردن ولبنان والتي تم توقيعها السنة الماضية، هي اتفاقية جامعة لسوق واسعة تخدم جميع […]

ظهرت المقالة الخزاعي: اتفاقية التعاون الزراعي الرباعي تخدم جميع الدول الأعضاء أولاً على ايرث نيوز.