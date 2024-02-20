بهدف قاتل.. نوروز يخطف ثلاث نقاط من القاسم في دوري نجوم العراق

2024-02-20 20:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن فريق نوروز من خطف ثلاث نقاط من مضيفه فريق القاسم بعد تحقيقه الفوز بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 15 لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

وجرت المباراة على ملعب كربلاء في الساعة التاسعة والنصف مساءً .

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وقبل نهاية المباراة جاء هدف الفوز الوحيد القاتل لنوروز من قبل اللاعب مروان حسين بالدقيقة 90+3 .

وقاد اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من علي أحمد شاكر حكم وسط، يساعده علي محسن مساعد أول، وسيف سعد مساعد ثانٍ، وأحمد قاسم حكم رابع، وعصام فاضل حكم "فار" .