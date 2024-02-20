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بهدف قاتل.. نوروز يخطف ثلاث نقاط من القاسم في دوري نجوم العراق

بهدف قاتل.. نوروز يخطف ثلاث نقاط من القاسم في دوري نجوم العراق
بهدف قاتل.. نوروز يخطف ثلاث نقاط من القاسم في دوري نجوم العراق
2024-02-20 20:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن فريق نوروز من خطف ثلاث نقاط من مضيفه فريق القاسم بعد تحقيقه الفوز بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 15 لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

وجرت المباراة على ملعب كربلاء في الساعة التاسعة والنصف مساءً .

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وقبل نهاية المباراة جاء هدف الفوز الوحيد القاتل لنوروز من قبل اللاعب مروان حسين بالدقيقة 90+3 .

وقاد اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من علي أحمد شاكر حكم وسط، يساعده علي محسن مساعد أول، وسيف سعد مساعد ثانٍ، وأحمد قاسم حكم رابع، وعصام فاضل حكم "فار" .

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