العلوي يبحث مع قائدي عمليات بغداد وشرطة الكرخ تعزيز التعاون لدعم أمن واستقرار العاصمة

2024-02-20 21:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، مع قائد عمليات بغداد اللواء الركن وليد خليفة التميمي، و قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء بلاسم حسن احمد، تعزيز التعاون المشترك لدعم أمن واستقرار العاصمة.وذكر بيان لقسم الإعلام والاتصال الحكومي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان" اللواء الركن وليد خليفة التميمي قدم التهاني إلى محافظ بغداد عبد المطلب العلوي بمناسبة تسنمه مهامه محافظاً لبغداد"، مشيراً إلى أن "الجانبين بحثا أيضاً تفعيل الزيارات المشتركة، فضلاً عن التنسيق المستمر لتعزيز وفرض القانون".وأضاف، أن "المحافظ استقبل قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء بلاسم حسن احمد، بحضور نائبه الفني الاستاذ هاني نور الله، حيث قدم التهاني بمناسبة تشكيل الحكومة المحلية الجديدة لمحافظة بغداد"، مبينا ان "اللقاء وتضمن مناقشة جهود محافظة بغداد ودعمها للأجهزة الامنية فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون المشترك لخدمة استقرار وأمن مناطق جانب الكرخ".