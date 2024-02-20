2024-02-20 21:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اتخاذ 40 قراراً خلال أربع جلسات لمجلس الوزراء تخص مختلف المشاريع الخدمية المتلكئة منذ سنوات، فيما أشار الى أن تعديل سلم الرواتب يحتاج إلى تعديل وإلغاء 34 بين قانون وقرار.وقال السوداني في مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة مجلس الوزراء حضرته وكالة الانباء العراقية (واع)، "اتخذنا بحدود 40 قراراً خلال أربع جلسات لمجلس الوزراء تخص مختلف المشاريع الخدمية المتلكئة منذ سنوات، وعلى ضوء هذه القرارات تم حل أغلب الأسباب التي توقفت بسببها المشاريع"، مؤكدا أن "من أولوية الخدمات إكمال المشاريع المتلكئة".وأضاف، انه تم "إقرار نظام الدفع الإلكتروني يعد واحداً من أهم الخطوات الإصلاحية لهذه الحكومة"، مبينا: أنه "زيارتنا إلى هولندا تأتي في إطار التحول بعلاقات العراق من علاقة التحالف الدولي إلى العلاقات الثنائية".وتابع، "زيارتنا إلى هولندا تأتي أيضاً ضمن سياق بناء شراكات اقتصادية مع كل دول العالم"، مشيرا إلى أن "الاتحاد الأوروبي أحد الوجهات المهمة للعراق في إقامة العلاقات".وبين: أن "حكومتنا بدأت بتوقيع شراكة استراتيجية ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي"، مؤكدا "اتفقنا مع إيطاليا على حل إشكالية كانت تعيق أي تعاون اقتصادي بين البلدين وهي مشكلة من عام 1985 والتي تتعلق بأحد العقود السابقة".ولفت إلى أن "دول الاتحاد الأوروبي تمتلك مؤهلات كثيرة في الجانب الاقتصادي"، مبينا انه "لمسنا في هولندا رغبة جادة في توسيع العلاقات الثنائية".وتابع: "ركزنا في مؤتمر ميونخ للأمن على ملف الانتقال بالعلاقة مع التحالف الدولي إلى العلاقات الثنائية، وبينا وجهة نظر العراق اتجاه القضية الفلسطينية وما يرتكب بحقه من جرائم إبادة"، منوها بأن "المجتمع الدولي فشل مع مؤسساته في الوقوف أمام حجم الجريمة من سلطة الاحتلال".ومضى رئيس الوزراء بالقول: "أكدنا موقفنا المبدئي في عدم توسيع الصراع وأن جذر المشكلة ما يحدث في غزة، وجددنا رفضنا بأن يكون العراق ساحة لتصفية الصراعات أو تبادل الرسائل"، لافتا الى ان "مصلحة العراق والعراقيين فوق كل اعتبار".وبين، ان " الحكومة حرصت أن يكون تقرير البرنامج الحكومي واقعي وموضوعي"، مؤكدا ان "عدد الإجراءات التنفيذية في تقرير البرنامج الحكومي 438 إجراء من أصل 653 من كل البرنامج و278 إجراء عاجلاً".واشار الى ان " النسبة الكلية للإنجاز ضمن تقرير البرنامج الحكومي بلغت 80 بالمئة"، مضيفا: "حريصون على تنفيذ الالتزام الذي يساهم بتعزيز الثقة بين القوى السياسية التي شكلت هذه الحكومة".ولفت الى ان " فريق الجهد الخدمي والهندسي مستمر في أعماله وأنجز النسبة الأكبر من المشاريع الخدمية"، مؤكدا "أنجزنا مشاريع مهمة لدعم القطاع الصحي وسنفتتح مستشفيات جديدة خلال العام الحالي".وتابع: "أكملنا جميع الإجراءات المتعلقة بإنشاء 15 مستشفى جديداً"، مبينا ان "توطين الصناعة الدوائية كان من أهم إنجازات دعم القطاع الصحي".ولفت الى انه "بدأنا بمشاريع خدمية مهمة تحسن من واقع الخدمات ومنها مشاريع فك الاختناقات"، منوها بان "الأشهر المقبلة ستشهد افتتاح أغلب مشاريع فك الاختناقات".واوضح ان "هناك حزمة ثانية من المشاريع الخدمية وننتظر التخصيصات المالية المطلوبة لإقرارها"، مضيفا: "مستمرون بتهيئة متطلبات المباشرة بمدينة علي الوردي السكنية".وتابع رئيس الوزراء: "سندعو الشركات للمباشرة بتنفيذ البنى التحتية لمدينة الصدر الجديدة خلال الأيام المقبلة"، موضحا ان "المدن السكنية الجديدة متاحة أمام جميع المواطنين".وبين انه "سنباشر قريباً بتنفيذ 400 مدرسة ضمن صندوق العراق للتنمية في عموم المحافظات"، مؤكدا "أنجاز 443 مبنى مدرسياً".ومضى بالقول: " مستمرون في تطوير قطاع الطاقة في العراق"، مؤكدا انه تم "شمول 7 ملايين مواطن بالسلة الغذائية الخاصة بالمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية".ولفت الى ان " المبالغ المستردة من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية بلغت 170 مليار دينار".واكد " قطعنا شوطاً مهماً في القطاع المصرفي وكل تجارتنا تمر عبر المنصة الإلكترونية"، لافتا الى انه "ما صدر من قرارات من الخزانة الأمريكية لبعض المصارف العراقية كانت مؤشرة في الحكومات السابقة".ورداً على سؤال وكالة الانباء العراقية (واع) بشأن الموازنة وسلم الرواتب قال رئيس الوزراء: أن "الحكومة مستمرة بتدقيق الجداول الخاصة بموازنة العام 2024، حيث واجهت الحكومة بعناية العجز ضمن موازنة العام 2023"، مبينا ان "حجم الإنفاق ارتفع بشكل كبير لوجود الدرجات الوظيفية ضمن موازنة 2023 إضافة إلى المشاريع الجديدة".ولفت الى ان "جداول موازنة العام 2024 سترسل إلى مجلس النواب للتصويت عليها"، مبينا ان "تعديل سلم الرواتب يحتاج إلى تعديل وإلغاء 34 بين قانون وقرار لأنه يتعارض مع القرارات السابقة وهذا يحتاج إلى دراسة وبحث معمق".وتابع: "اتخذنا قرارات بزيادة المخصصات للرواتب الدنيا حتى لا ننتظر تعديل سلم الرواتب".