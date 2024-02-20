الكهرباء يخسر أمام العهد اللبناني بركلات الترجيح

2024-02-20 21:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعودّع الكهرباء العراقي منافسات النسخة الجارية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، على يد نظيره العهد اللبناني.وانتهت المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة البصرة الرياضية في إياب دور نصف نهائي الغرب بكاس الاتحاد الآسيوي، بنتيجة 1-0 لصالح العهد.وسجل هدف العهد خلال اللقاء لاعبه لي إرفين بعد مرور 85 دقيقة من عمر اللقاء.