2024-02-20 21:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، بانتحار امرأة حرقا في قضاء خانقين شمال شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "امرأة بعمر 30 سنة متزوجة انتحرت، مساء اليوم، بسكب النفط على جسدها وإضرام النار فيه داخل منزلها وسط قضاء خانقين".

وأضاف المصدر، أن"الأجهزة الأمنية وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته"، لافتا إلى أن"الضحية تعاني من مشاكل نفسية حسب ادعاء عائلتها وزوجها".

وأشار الى أنه "تم نقل الجثة الى الطبابة العدلي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحادثة".