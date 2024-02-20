2024-02-20 21:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، بأن قوات امنية كبيرة داهمت إحدى قرى بني زيد شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة لملاحقة "منتسب" مطلوب للقضاء.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "عملية امنية نوعية مشتركة نفذتها القوات الامنية في إحدى قرى بني زيد بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار واعتقلت عنصرا أمنيا بوزارة الدفاع ومطلوب رئيسي بقضية قتل ضابط استخبارات العمليات في عمليات سومر العميد علي جميل الحلفي في شهر نيسان عام 2022".

وبين المصدر، ان "المعتقل مطلوب وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، حيث كانت السلطات الامنية تبحث عنه طوال عامين اثنين".

وكان جميل قد قتل أثناء محاولته فض نزاع عشائري مسلح اندلع بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار في شهر نيسان من عام 2022.