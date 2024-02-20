وفد نيابي يزور سجن الكرخ ويؤشر 3 معوقات في استضافة المسؤولين

2024-02-20 21:00:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024) عن عزمها استضافة مسؤولين للوقوف على معوقات في السجون.

وأفاد بيان للدائرة الاعلامية البرلمانية تلقته "بغداد اليوم" ان وفداً من اللجنة "برئاسة النائب وحدة الجميلي نائب رئيس اللجنة وحضور النائب زهير الفتلاوي والنائب زينب الموسوي اعضاء اللجنة زار الثلاثاء، سجن الكرخ المركزي للاطلاع على واقعه الخدمي".

وأوضحت الجميلي في لقائها مسؤولو السجن أن "لجنة حقوق الإنسان لديها إستراتيجية محددة لهذا العام تخص السجون بما فيها رصد حالات الانتهاكات"، مضيفة ان "وزير العدل متابع لعمل دائرة الاصلاح العراقية ولجنة حقوق الإنسان على علم بالتحديات خاصة مشكلة الاكتظاظ وغيرها، مشيرة الى انه سيتم تفعيل دور اقسام العدالة الجنائية في المفوضية العليا لحقوق الانسان في المحافظات".

من جهتها، بينت النائبة زينب الموسوي أن "لجنة حقوق الانسان تتابع مشاكل الاكتظاظ والاطعام والصحة، لا سيما انها بصدد استضافة المسؤولين المعنيين للوقوف على هذه المعوقات".

وأكد النائب زهير الفتلاوي على ضرورة التعاون مع ذوي النزلاء من خلال تسهيل الدخول والمواجهة وتوفير الادوية اللازمة للحالات المستعصية.



واستعرض مدير سجن الكرخ للوفد النيابي المعوقات التي تعترض سير عملهم"، موضحا أن "المشاكل المشخصة تحظى بمتابعة ادارة السجن التي تؤكد الى حاجة تأهيل المركز الصحي وجعله مستشفى بسبب العدد الكبير للمرضى من السجناء".