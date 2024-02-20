2024-02-20 21:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجّهت نيكي هيلي، المنافسة الوحيدة لدونالد ترامب في السباق لانتزاع بطاقة الترشّح عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الثلاثاء انتقاداتها الأكثر حدّة للملياردير الجمهوري، واصفة إياه بأنه “يزداد اختلالا”. هيلي المتأخرة عن ترامب في الاستطلاعات، ترفض الانسحاب من الانتخابات التمهيدية، وهو ما يثير حفيظة حملة ترامب الساعية لتوحيد صفوف الجمهوريين في مواجهة قضايا […]

ظهرت المقالة “يزداد شرًّا وعدائية”.. هيلي تصعد حدة انتقاداتها لترامب أولاً على ايرث نيوز.