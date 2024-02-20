2024-02-20 21:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

تنتشر حفر من مختلف الأشكال والأحجام على طرق بريطانيا، في مشكلة مزمنة تكلّف كثيراً من المال والأرواح أيضاً، وسط تقاعس رسمي عن الحلّ بسبب نقص الاستثمارات، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. ويُقدّر عدد هذه الفتحات في الطرق، والتي تتشكل في فصل الشتاء عندما تتسرب المياه إلى الشقوق، ثم تتجمد وتفجّر الغطاء الأسفلتي، بنحو مليون حفرة، وفق […]

ظهرت المقالة بريطانيا «بلد المليون حفرة» تتكبد فاتورة باهظة لإصلاح طرقها أولاً على ايرث نيوز.