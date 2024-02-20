2024-02-20 21:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على 20 متهماً بقضايا قانونية مُختلفة في بغداد وكركوك وميسان. وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنّ “قطعاتها وبإسناد الجهد الاستخباري من إلقاء القبض على 20 متهماً بمواد قانونية تنوعت بين (قتل عمد ، دكة عشائرية ، مشاجرة ، مخالفة شروط الإقامة ، […]

ظهرت المقالة بتهم القتل والتهديد والسرقة.. اعتقال 20 متهماً بقضايا مُختلفة في بغداد وكركوك وميسان أولاً على ايرث نيوز.