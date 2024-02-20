الركابي: إجراءات هيئة الإعلام والاتصالات ضد المواقع والمنصات تهدف لتحصين الخطاب الإعلامي

2024-02-20 22:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد عضو مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات هشام الركابي، أن إجراءات هيئة الإعلام والاتصالات ضد المواقع والمنصات تهدف لتحصين الخطاب الإعلامي.وقال الركابي في تدوينة له على منصة (إكس) تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "إجراءات هيئة الإعلام والاتصالات المتخذة ضد المواقع والمنصات الإعلامية والرقمية غير المرخصة تهدف لتحصين الخطاب الإعلامي العراقي من الظواهر السلبية ومحاربة كل أشكال الاستغلال والإساءة لحرية التعبير ، وتعد هذه الإجراءات تنظيم وليس تقييد لحرية الصحافة والاعلام" .