2024-02-20 23:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوجهت وزارة الإعمار والاسكان والبلديات، شركة "هو هب" الماليزية الاسراع بإنجاز مشروع ماء الزهور، مؤكدة ان نسبة انجاز المشروع فاقت 93%.وذكر اعلام المديرية العامة للماء التابعة لوزارة الاعمار في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "زار عمار عادل المالكي مدير عام المديرية العامة للماء في وزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة وبرفقة قسم المتابعة في مكتب رئيس مجلس الوزراء و قائم مقام الحسينية ومدير ماء بغداد والفريق الفني من المديرية العامة للماء وممثل وزارة الموارد المائية مشروع ماء الزهور للوقوف ميدانيا على سير العمل للاسراع في انجازه قريبا ".وأضاف، انه "تم عقد اجتماع موسع بحضور الاطراف كافة مع الشركة المنفذة شركة هو هب الماليزية ومناقشة اهم المشاكل والمعوقات التي تواجه سير العمل في المشرع وايجاد الحلول المناسبة لكل المعوقات والمضي قدما في انجاز المشروع بالتنسيق والتعاون مع الدوائر ذات العلاقة"، مبينا انه "تم التأكيد على الشركة بزيادة فرق العمل واكمال كافة المنشاءات لغرض الاسراع باكمال المشروع وتشغيله في التوقيتات المرسومة مؤكدا ان نسبة انجاز المشروع الحالية فاقت 93% انجاز فعلي" .يذكر ان مشروع ماء الزهور من تنفيذ وتصميم شركة هوهب الماليزية وبطاقة تصميمية تبلغ ١٠٠٠٠م٣بالساعة والجهة المستفيدة هي مديرية ماء محافظة بغداد ومن اشراف المديريةالعامة ،المشروع شيد على مساحة ٨٤دونم وبكلفة مالية اكثر من ١٠٠مليار عراقي، المشروع يسهم في توفير الماء الصالح للشرب للمواطنين في قضاء الزهور والمناطق المجاورة لها وبواقع اكثر من ٨٠٠ الف نسمة ويقضي على شحة الماء في هذه المناطق.