سلام زهرة يعود لجمهوره عبر مسلسل "ملاك"

2024-02-20 23:48:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأعلن الفنان سلام زهرة، مشاركته في بطولة مسلسل "ملاك" الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل عبر تلفزيون العراقية من شبكة الاعلام العراقي.المسلسل من تأليف حسين النجار، تمثيل شهد الخطاب ومحمد السالم وغسان العزاوي وحيدر عبد ثامر ووفاء حسين ورزاق أحمد وذو الفقار خضر وحمادة العاني وأحمد الطيب وغصون باسل وغادة باسل ونغم المسعودي، وإنتاج عصام العباسي، إخراج أيمن ناصر الدين، لتلفزيون العراقية من شبكة الإعلام العراقي؛ سيعرض خلال رمضان المقبل.وقال الفنان زهرة لوكالة الأنباء العراقية (واع): "عدت من الغربة لأرتمي في أحضان وطني، الذي لم يدخر وسعاً في إستيعاب تطلعاتي التي ما زالت تتجدد برغم مرور عقود من سنوات العمل الفني المتواصل، داخل وخارج العراق، من دون إنقطاع، مؤمناً بأن كل مرحلة في حياة الفنان، لها متطلباتها وطبيعة الأدوار التي تلائمها".