إنتر يسقط أتلتيكو بالضربة القاضية ودورتموند يعود بتعادل ثمين من آيندهوفن

2024-02-21 00:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق إنتر ميلان فوزا بشق الأنفس على ضيفه أتلتيكو مدريد، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما بملعب جيوزيبي مياتزا، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.سجل ماركو أرناوتوفيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79.ومن المقرر أن يحل إنتر ضيفا على أتلتيكو في لقاء الإياب الذي سيقام في ملعب سيفيتاس، يوم 13 مارس/أذار المقبل لتحديد المتأهل لربع النهائي.وفي مباراة اخرى، عاد بوروسيا دورتموند الألماني بتعادل ثمين بنتيجة (1-1) من عقر دار مضيفه بي إس في آيندهوفن الهولندي، مساء الثلاثاء، على ملعب فيليبس أرينا في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وتقدم دورتموند عبر دونيايل مالين في الدقيقة (24)، وعدل لوك دي يونج النتيجة لآيندهوفن في الدقيقة (56)، وسيقام لقاء الإياب في ألمانيا يوم 13 مارس/آذار المقبل.