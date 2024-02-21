ليفربول ينافس يونايتد على قلب دفاع إنجلترا

2024-02-21 05:12:02 - المصدر: واع

متابعة – واعأكدت تقارير صحيفة ، أن ليفربول مهتم بالتعاقد مع مدافع كريستال بالاس مارك جويهي، في الصيف المقبل.وسيواجه كريستال بالاس، صعوبة في إقناع جويهي بالبقاء مع الفريق، بعد سلسلة من العروض المميزة التي جعلته ضمن خطط مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت.ووفقا لما ذكرته صحيفة "تيليجراف"، يحرص ليفربول على التعاقد مع جويهي، لكنه قد يواجه منافسة على ضمه من قبل مانشستر يونايتد، خصوصا إذا استلم دان أشوورث منصب المدير الرياضي للأخير.ويتطلع ليفربول لتعزيز خط دفاعه، في ظل حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الكاميروني جويل ماتيب، الذي ينتهي عقده مع النادي الصيف المقبل.وانضم المدافع الإنجليزي إلى بالاس من تشيلسي في العام 2021 مقابل 18 مليون جنيه إسترليني. ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب مع النادي في 2026، ومن المرجح أن يتقاضى بالاس رسوما باهظة للاستغناء معه.وشارك جويهي المصاب حاليا، في 22 مباراة مع كريستال بالاس في الدوري هذا الموسم، وبرز كمنافس حقيقي لهاري ماجواير وجون ستونز في مركز قلب الدفاع بالمنتخب الإنجليزي.