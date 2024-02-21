رقم مميز لايرلينغ هالاند وايدرسون مع السيتي

2024-02-21 05:12:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتمكّن حارس مرمى مانشستر سيتي البرازيلي إيدرسون من أن يحافظ على شباكه نظيفة خلال لقاء فريقه ضد برينتفورد والّذي انتهى بهدف دون مقابل لصالح السيتي، ليكون بذلك قد خرج بشباكٍ نظيفة في 109 مباراة من أصل 241 مباراة له في الدوري الانكليزي الممتاز معادلًا رقم جو هارت مع الفريق السماوي، وفي عدد مباريات أقل والذي حققه خلال 266 مباراة .ومن جهةٍ أخرى واصل هدّاف السيتي والبريمييرليغ النروجي ايرلينغ هالاند تحطيم الأرقام، فبعد هدفه امام برينتفورد أصبح هالاند قد سجّل أهدافاً أمام جميع الفرق الّتي واجهها في الدوري.