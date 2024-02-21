انخفاض الدولار على نطاق واسع وسط تراجع عوائد السندات الأمريكية

2024-02-21 05:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفض الدولار على نطاق واسع، يوم الأربعاء، متأثرا بانخفاض عالمي في عوائد السندات، بينما كافح الجنيه الاسترليني للاحتفاظ بمكاسبه بعد تعليقات متشائمة من محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي بشأن توقعات سعر الفائدة للبنك المركزي.

وانخفضت العملة الأمريكية إلى ما دون 150 ينا في التعاملات الآسيوية المبكرة ووصلت في أحدث تعاملات إلى 149.93 ينا مما أعطى العملة اليابانية بعض المساحة للتنفس بعد أن ظلت قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر في الجلسات السابقة.

في الماضي، كان المتداولون ينظرون إلى الرقم 150 كخط في الرمال يمكن أن يؤدي إلى تدخل السلطات اليابانية في العملة، كما كان الحال في أواخر عام 2022.

وجاء الانخفاض في الدولار على خلفية انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية تماشيا مع نظيراتها العالمية.

جاء ذلك في أعقاب بيانات التضخم الكندية التي جاءت أقل من المتوقع ونمو الأجور في منطقة اليورو - وكلها أدت إلى انخفاض العائدات المحلية مع زيادة التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية هذا العام.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الكندي عند 1.3525 مقابل الدولار الأمريكي، في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.03٪ إلى 1.0809 دولار.

واستقر مؤشر الدولار الأمريكي عند 104.05.

ومع ذلك، لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي هو ملك البنوك المركزية، وسيوفر محضر اجتماع السياسة الأخير المقرر عقده في وقت لاحق يوم الأربعاء مزيدًا من الوضوح بشأن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

ويقوم المتداولون حاليًا بتسعير ما يقرب من 90 نقطة أساس من التيسير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وفي أماكن أخرى، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.02% إلى 1.2622 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع عند 1.2668 دولار في الجلسة السابقة، ويرجع ذلك في الغالب إلى ضعف الدولار على نطاق واسع.

قال بيلي محافظ بنك إنجلترا يوم الثلاثاء إنه مرتاح لمراهنة المستثمرين على تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، لكنه أشار إلى مؤشرات على أن الاقتصاد البريطاني ينتعش بعد سقوطه في الركود في أواخر عام 2023.

وأدى ذلك إلى انخفاض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له مقابل اليورو في حوالي شهر وانخفاض عائدات السندات البريطانية.

وفي الأسفل، ارتفع الدولار الأسترالي 0.06% إلى 0.6553 دولار أمريكي، دون تغير يذكر بعد أن أظهرت بيانات محلية يوم الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار الأجور في البلاد بنسبة 0.9% في ربع ديسمبر، وهو ما يتوافق مع توقعات السوق.

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.02 بالمئة إلى 0.6167 دولار أمريكي.

فشلت كلتا العملتين، اللتين تستخدمان غالبًا كوكلاء سائلين لليوان الصيني، في الحصول على دفعة كبيرة في الجلسة السابقة بعد أكبر تخفيض على الإطلاق في الصين لسعر الفائدة على الرهن العقاري القياسي في محاولة لدعم سوق العقارات المتعثر في البلاد والاقتصاد الأوسع.

وفشلت هذه الخطوة في إثارة الكثير من الإثارة لدى المستثمرين، حيث قال الخبراء إن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود.

وانخفض اليوان في الخارج بشكل طفيف في الآونة الأخيرة عند 7.2033 للدولار.