2024-02-21 06:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط بشكل طفيف، يوم الأربعاء، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية.

وسجلت أسعار خام البصرة الثقيل ارتفاعاً 54 سنتاً ليصل إلى 77.84 دولاراً، بينما ارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 54 سنتاً ليصل إلى 81.14 دولاراً.

يأتي ذلك في وقت، ارتفعت فيه أسعار النفط في السوق العالمية، نتيجة موازنة المستثمرين بين مخاوف تخفيض المنتجين الرئيسيين للإنتاج، والهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر، وبين التوقعات الضعيفة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية.