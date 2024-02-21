2024-02-21 06:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الاربعاء، عن قيامها بتجربة تعبئة الوقود من دون تدخل بشري، وفيما بينت أن جميع أنواع بطاقات الدفع متاحة للتجهيز بمحطات التعبئة. وقال مدير عام الشركة حسين طالب في بيان ورد” ايرث نيوز” إن “شركة توزيع المنتجات النفطية، أطلقت تجربة الدفع الالكتروني منذ شهر نيسان 2023، وتمت معالجة […]

ظهرت المقالة المنتجات النفطية تطلق تجربة تعبئة الوقود من دون تدخل بشري أولاً على ايرث نيوز.