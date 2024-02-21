2024-02-21 06:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكمل الملياردير البريطاني جيم راتكليف صفقة الاستحواذ على 25% من أسهم مانشستر يونايتد. وصادق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على صفقة الاستحواذ، كما سمحت رابطة الدوري الإنجليزي لراتكليف بالاستحواذ على حصة الأقلية بموجب قواعدها فيما يتعلق بمن يسمح له بأن يكون مالكا أو مديرا لناد لكرة القدم. ودفع راتكليف مليار و300 مليون دولار للحصول […]

ظهرت المقالة بيان رسمي من مانشستر يونايتد بشأن صفقة الاستحواذ أولاً على ايرث نيوز.