2024-02-21 06:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ردت المحكمة العليا في لندن التماسا لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، وفق ما أفاد محامو الجهة المدعية. وكان ائتلاف يضم جماعات حقوقية قد طلب من المحكمة العليا في يناير الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لإسرائيل. وتنص معايير الترخيص الاستراتيجي البريطانية على عدم جواز تصدير […]

ظهرت المقالة المحكمة البريطانية العليا ترفض تعليق تصدير الاسلحة لإسرائيل أولاً على ايرث نيوز.