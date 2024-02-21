2024-02-21 06:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استعادت أسعار النفط بعض مكاسبها في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء مع موازنة المستثمرين بين مخاوف تخفيض المنتجين الرئيسيين للإنتاج والهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر وبين التوقعات الضعيفة لخفض أسعار الفائدة الأميركية. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 82.68 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0341 بتوقيت غرينتش، […]

ظهرت المقالة النفط يستعيد مكاسبه وبرنت يبلغ 82 دولارا للبرميل أولاً على ايرث نيوز.