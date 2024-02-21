الإعلام الأمني تعلن تخريج دورة ضباط متدربين على العمليات النفسية

2024-02-21 06:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، تخريج دورة ضباط متدربين على العمليات النفسية.

واشار رئيس الخلية اللواء تحسين الخفاجي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى "تخريج دورة للضباط تدربوا على العمليات النفسية"، مبينا "أهمية هذه العمليات الحساسة وتخصيص مساحة منفردة لها في التدريب".

واكد أن "الدورة ضمت ضباطًا من وزارتي الداخلية والدفاع والمخابرات والأمن الوطني وباقي الأجهزة الأمنية، بهدف تأهيل الضباط للتعامل النفسي الصحيح مع المناسبات الدينية والأعياد والزيارات والتجمعات الشعبية، لضمان السلامة الأمنية والاجتماعية بشكل علمي مهني مدروس".