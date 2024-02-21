احصائيات رسمية لحالات انتحار النساء وختان الإناث والزواج القسري بإقليم كوردستان

2024-02-21 07:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قدّم منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، احصائيات مسجلة رسمياً لدى الجهات المعنية عن حالات انتحار النساء، وختان الإناث، والزواج القسري للفتيات في الإقليم.

جاء ذلك في كلمة له القاها خلال مشاركته في أعمال اليوم الثاني لمؤتمر جنيف في مقر الأمم المتحدة بشأن العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وقال زيباري في كلمته، إنه: بخصوص الزواج القسري والزواج تحت السن القانوني هناك مشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية خاصةً فيما يتعلق بزواج الأقل من (18) سنة ليصبح قانونا في دورة البرلمان القادمة بالإقليم.

وأردف بالقول "أما بخصوص القيام بحملة توعية في المجتمع هناك إجراءات وإعداد بهذا الصدد، ولمنع تزويج الفتيات دون سن (18) سنة، هناك إجراءات بخصوص السلطة القضائية وخارج المحاكم،

وهناك حملة توعية في وسائل الإعلام والمدارس والجامعات ووزعنا كتب للطلبة بشأن المعلومات القانونية والصحية بهذا الصدد.

وأما إحصائيات انتحار النساء في الإقليم، قال زيباري، إنه: منذ (2017 إلى 2023) في (2017) حيث بلغ أعداد حالات الانتحار نحو (110)، وانخفض العدد في (2023) إلى (47) حالة وهذا مؤشر إيجابي.

وحول مكافحة العنف الأسري، ذكر منسق التوصيات الدولية، أن هناك إحصائيات للشكاوي التي قُدمت إلى مديرية مكافحة العنف الأسري لغاية شهر حزيران (2023) وتبلغ عدد شكاوى العنف الأسري التي سُجلت في مديريات مكافحة العنف الأسري من (2018) لغاية شهر حزيران (2023) نحو (96165) شكوى.

"وعدد حالات الختان التي سُجلت في مديريات مكافحة العنف الأسري من (2018) لغاية شهر حزيران (2023) بلغت (5) حالات، وعدد حالات الزواج القسري التي سجلت بنفس المدة بلغ (81) حالة"، وفقا لزيباري.