2024-02-21 07:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رجح الراصد الجوي صادق العطية، اليوم الاربعاء (21 شباط 2024)، هطول امطار خفيفة في المناطق الشمالية، فيما اشار الى حزام من السحب العالية غير الممطرة ضمن نطاق التيار النفاث شبه المداري تندفع نحو جنوب البلاد.

وقال العطية في منشور على موقع "فيس بوك"، ان "كتلًا من السحب، تندفع خلال نهار اليوم الأربعاء من جهة نينوى ودهوك نحو مدن شمال البلاد وفرص هطول أمطار خفيفة متوقعة في نينوى ودهوك واربيل والسليمانية وكركوك"، مرجحًا ان "تستمر بعض التكونات من السحب مصحوبة بأمطار متفرقة خفيفة في المدن أعلاه يوم الخميس لتنتهي تدريجيا يوم الجمعة".

وأضاف العطية، انه "خلال ساعات نهار السبت، ستتأثر مدن الجنوب بحالة جوية سريعة وهطول متوقع للأمطار يشمل البصرة وبادية الجنوب وذي قار والنجف والسماوة وربما يتطور لمناطق أخرى مع فرص واردة لهطول امطار في بعض مناطق الوسط والشمال"، لافتا الى ان "تركيز الهطول يكون في البصرة وغربها حتى الان وتنتهي الفرص السبت ليلا".

وتابع: "ثم نعود مع حالة جوية ممطرة منتصف الأسبوع المقبل تتركز شمال ووسط البلاد"، مؤكدا ان "انخفاضا متوقعا بدرجات الحرارة يبدأ يوم السبت ويكون ملحوظا في مدن الشمال خصوصا خلال ساعات الصباح والليل".