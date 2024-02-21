نينوى تبحث سبل تطوير اللغة الفرنسية.. القنصل الفرنسي زار مديرية التربية

2024-02-21 07:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحثت وزارة التربية، اليوم الاربعاء (21 شباط 2024)، مع الجانب الفرنسي سبل تطوير مهارات الاداء لمدرسي اللغة الفرنسية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "سعيا للارتقاء بالعملية التعليمية، بحثت وزارة التربية/ المديرية العامة لتربية نينوى سبل التعاون المشترك مع الجانب الفرنسي لدعم مهارات الاداء لمدرسي اللغة الفرنسية وذلك في اثناء زيارة القنصل الفرنسي العام جان كريستوف ومسؤول الملحقية الثقافية للسفارة الفرنسية في بغداد كرستين دكوز".

وأوضحت، أن "الزيارة تركزت في تفعيل برامج التدريب وتطوير القدرات ودعم الأنشطة العلمية التي تنهض بمستوى الطلبة الدارسين لمادة اللغة الفرنسية".

وبينت، أنه "أختتم اللقاء مع معاون المدير العام للشؤون الفنية خالد الشاهين بالثناء على جهود الوزارة الداعمة للوصول الى تحقيق التكامل داخل المنظومة التربوية".



