رئيس اللجنة الأولمبية: احتضان العرس الآسيوي جاء حصيلة العمل المشترك

2024-02-21 07:24:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، أن نجاح استضافة بطولة آسيا للقوس والسهم في بغداد سيمنح الاتحادات الأخرى حافزاً لإقامة البطولات القارية في قادم الأيام.

وقال مفتن لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نجاح هذا العرس الآسيوي الأولمبي جاء نتيجة عمل مشترك من قبل اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة واتحاد اللعبة بالإضافة الى الجهات الحكومية الساندة التي تسعى جاهدة لإنجاح وتطوير المسيرة الرياضية في البلاد ".

وأضاف مفتن أن" وزارة الشباب والرياضة كان لها الدور البارز في هذا المحفل القاري من خلال تأهيل المنشآت الرياضية والمتابعة الحثيثة من قبل الوزير أحمد المبرقع لكل تفاصيل البطولة"، مشيرا الى أن" نجاح هذه البطولة سيعطي حافزاً لباقي الاتحادات للعمل على إقامة البطولات القارية واستضافة المنافسات الآسيوية في بغداد ولكل الألعاب الأولمبية ، مؤكداً دعم اللجنة الأولمبية لجميع الاتحادات العاملة على تطوير واقعها والساعية الى استعادة مكانتها على المستوى الإقليمي".