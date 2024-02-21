2024-02-21 07:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ فجرت قوة من الحشد الشعبي والجيش، اليوم الأربعاء، عبوة ناسفة بعد السيطرة عليها في محافظة الأنبار. وذكر بيان لهيئة الحشد تلقته ايرث نيوز، ان “قوة مشتركة من اللواء 54 في الحشد والجيش توجهت إلى داخل منطقة سكنية في المحافظة ضمن قاطع المسؤولية بعد ورود معلومات عن وجود عبوة ناسفة تم السيطرة عليها وتفجيرها […]

ظهرت المقالة الحشد والجيش يفجران عبوة ناسفة بعد السيطرة عليها في محافظة الانبار أولاً على ايرث نيوز.